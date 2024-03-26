اليابان تسمح بتصدير الطائرات المقاتلة من الجيل القادم

طوكيو (أ ش أ)

خفف مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء، قواعد النقل الصارمة للمعدات العسكرية للسماح بتصدير الطائرات المقاتلة من الجيل القادم التى يتم تطويرها مع بريطانيا وإيطاليا.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، قوله" إن مجلس الوزراء وافق على تغيير قواعد تصدير الأسلحة اليابانية، بعد موافقة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو - الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان - في وقت سابق من هذا الشهر، نحن بحاجة إلى وجود نظام يسمح لنا بنقل المعدات الدفاعية إلى دول أخرى غير شركائنا، وتقديم مساهمات على قدم المساواة مع المملكة المتحدة وإيطاليا".

وأشار الراديو إلى أنه لا يمكن تصدير الطائرات سالفة الذكر إلا للدول غير المنخرطة في صراعات نشطة والتي وقعت على اتفاقيات دفاعية مع اليابان.

وفي السابق، كان تصدير المعدات العسكرية إلى دولة ثالثة محظورا، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات في السنوات الأخيرة.

من جانب اخر بحثت الولايات المتحدة واليابان سبل تعميق التعاون الثنائي، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الرسمية إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، اليوم الثلاثاء، خلال استضافة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مستشار الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو، في مقر البنتاجون.

وقبيل زيارة كيشيدا، الرسمية إلى الولايات المتحدة في 10 أبريل المقبل، سلط المسؤولان الضوء على المجالات التي تتطلب المزيد من زخم التحالف دعمًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.