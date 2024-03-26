المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية فى بنغازى.. فيديو

كتب أحمد جمعة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر" مساء الإثنين في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير "عباس كامل"، خلال مأدبة إفطار.

أكد مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي أنه تم خلال هذه الزيارة مناقشة آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشاد القائد العام للجيش الليبي بالدور الهام لمصر في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

وأكد الوزير عباس كامل على دعم جمهورية مصر العربية لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولاً لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيداً بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بشكل عام.

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية فيديو يبرز استقبال المشير خليفة حفتر لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.