المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.س" 31 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح نارى، بدائرة مركز دار السلام.

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2023، بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم ، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 19 كيس من أكياس الشابو وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.