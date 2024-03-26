المدارس توجه الطلاب بالتزام الحضور لأداء امتحان مارس وتحذر من الغياب

كتب محمود طه حسين

وجهت المدارس أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور أبنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى أتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه، وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لأنه لا يوجد إعادة للتقييمات .

وحددت وزارة التربية والتعليم تعليمات امتحان مارس كالتالي:

- تعقد امتحانات شهر مارس إلكترونية وعلى مستوى المدرسة وزمن الامتحان لا يتعدى حصة واحده.

- توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفه المدرس الأول بالمدرسة وتحت إشراف الموجه المختص.

- تم إعداد جدول الامتحانات بمعرفة كل مدرسة خلال الفترة التى تعقد فيها الامتحانات.

- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت ولطلاب المدارس الغير مجهزة الكترونية.

- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية ويكون مختلف عن امتحان الفترة الصباحية.

- يوضع الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس والأسئلة تكون موضوعيه فقط .

- يتم تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى اخصائي التطوير بالمدرسة على أن يقوم برفعه على منصة الامتحان.

- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي .

- التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى العام.