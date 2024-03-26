المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم تسليم مؤسس ويكيليس لواشنطن

وكالات

قضت المحكمة العليا في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، بعدم إمكانية تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج فورا إلى الولايات المتحدة، وسمحت له بنقل استئنافه ضد تسليمه إلى جلسة أخرى، وفق وكالة الأنباء "بترا"



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بيان للمحكمة اليوم، أن أسانج يمكنه طلب استئناف جديد إذا لم تقدم السلطات الأميركية مزيدا من الضمانات بشأن ما سيحدث له.



وقال البيان إنه "إذا لم تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات، فسيتم السماح لأسانج بالاستئناف لأسباب مثل انتهاك حرية التعبير وإمكانية الحكم عليه بعقوبة الإعدام".



يشار إلى أن القضاء الأميركي يلاحق أسانج على خلفية اتهامه بالتجسس، وبسبب نشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة بالعراق وأفغانستان.