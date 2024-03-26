اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

القاهرة الإخبارية: إخلاء جامعة الاقتصاد فى موسكو بسبب جسم مجهول

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:52 ص
القاهرة الإخبارية: إخلاء جامعة الاقتصاد فى موسكو بسبب جسم مجهول الأمن في روسيا - ارشيفية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن مراسلها، بإخلاء جامعة الاقتصاد في موسكو بعد اكتشاف جسم مجهول بالقرب  من المبنى.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إنه تم استجواب أكثر من 130 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة مدينة كروكوس في موسكو.

وأضاف باستريكين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"  الاثنين، أنه "تم إجراء ما يصل إلى 160 فحصاً للطب الشرعي والجيني، ويجري إجراءها لتحديد هوية القتلى وأسباب الوفاة، وتمت مقابلة ما مجموعه 131 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي وأكثر من 500 شاهد".







روسيا

احداث روسيا

اخبار روسيا

هجوم روسيا

الإرهاب في روسيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة