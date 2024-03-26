القاهرة الإخبارية: إخلاء جامعة الاقتصاد فى موسكو بسبب جسم مجهول

إبراهيم حسان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن مراسلها، بإخلاء جامعة الاقتصاد في موسكو بعد اكتشاف جسم مجهول بالقرب من المبنى.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إنه تم استجواب أكثر من 130 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة مدينة كروكوس في موسكو.

وأضاف باستريكين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الاثنين، أنه "تم إجراء ما يصل إلى 160 فحصاً للطب الشرعي والجيني، ويجري إجراءها لتحديد هوية القتلى وأسباب الوفاة، وتمت مقابلة ما مجموعه 131 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي وأكثر من 500 شاهد".