العشار شجرة الجن والبارود.. سامة وتعالج الجذام والبهاق وتستخدم كمبيد حشرى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية خاصة لقصة شجرة العشار السامة والتى تنتشر فى عدة مناطق بمحافظة الوادي الجديد وتنمو طبيعيا وهى من أغرب أنواع الأشجار التى انتشرت حولها الخرافات بأنها مسكن للجن والشياطين وفقا الروايات الموروثة عن التراث الشعبي في عدد من الدول العربية، كما أنها تعالج عدد كبير من الأمراض وخاصة الجلدية وتنتشر أشجار العشار فى صحارى مصر والسعودية واليمن وبعض دول الخليج العربى وجميع البلدان الصحراوية وأغلب المناطق الرملية وتستخدم كمبيد حيوى ضد الآفات ومكافحة النيماتودا فى التربة والنباتات.

وقال قدرى عبد العزيز باحث تراث فى تصريح خاص لليوم السابع، إن العشار نبات دائم الخضرة يصل ارتفاعه إلى عدة أمتار وساق النبات هشة، لحاؤها إسفنجي و ذات لون أخضر وثمارها بحجم وشكل فاكهة المانجو، ولا يستفاد منها في الأكل، وتبدو للناظر كأنها صلبة بينما هي رقيقة القشرة وشبه مجوفة والأوراق كبيرة، لحمية ذات لون أخضر مزرق ليس لها عنق وتحتوي جميع أجزاء النبات عصارة لبنية غزيرة وشكل الثمار في أزواج، إسفنجية كبيرة، لونها أخضر باهت.

وأضاف قدرى أن عصارة اللبن من الثمرة تستخدم بجانب الأزهار ولحاء الجذور في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، الربو، الكحة، النزلة وفي علاج الأمراض الجلدية، كما يستخدم كمسهل، طارد للديدان، مضاد للتخثر والتورمات، وخافض للحرارة، وكذلك علاج فعال للجذام والبهاق والقروح والبواسير.

وأكد قدرى، أن ألياف الثمار تستخدم بديل للقطن والصوف والحرير فى آن واحد يمكن غزلها ونسجها ملابس وبطاطين واقمشه تتميز بمقاومه عاليه للبكتيريا سالبة وموجبة الجرام، كما يستخدم لحاء الشجرة لاستخراج ملح البارود لاحتوائه على زيت يشبه زيت الاوكاليبتوس شديد الاشتعال.



شجرة العشار