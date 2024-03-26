العراق يوجه المصارف باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف

أ ش أ

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، المصارف الحكومية في العراق باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف.



وقال مصدر حكومي عراقي لـوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إنه " استنادا للإجراءات الحكومية العراقية، باعادة احتساب الفوائد المصرفية على القروض والسلف ولكافة فئات المجتمع، وبضمنها الفئات ذات الدخل المحدود من خلال خطة ورؤية تخفف من كاهل المواطن وتعزز الشمول المالي، فقد تم احتساب أسلوب الفائدة المتناقصة البسيطة بدلا من الفائدة الثابتة والتي كانت مطبقة سابقا ".



وأضاف، أنه "بناء على ذلك، فإن المصارف الحكومية العراقية كافة قد اعتمدت الاسلوب الجديد في احتساب الفائدة المصرفية لتلك القروض والسلف لضمان الانسيابية الايجابية في الاداء المصرفي".