اليوم السابع
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العثور على جثمان شاب غريق بين الحواجز بشاطئ النخيل بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:57 م
العثور على جثمان شاب غريق بين الحواجز بشاطئ النخيل بالإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمشاركة مجموعة من غواصين الخير بالإسكندرية من انتشال جثمان الشاب " سيف الدين رمضان، غريق شاطئ النخيل والذى لقى مصرعه الخميس الماضي داخل الشاطئ .


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حالة غرق لشاب فى العقد الثالث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة رفقة فرق قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حالة غرق لشاب ويدعي "سيف الدين رمضان " سن 21 سنة بمنطقة شاطئ النخيل دائرة القسم.

 

من جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير فى الإسكندرية أنه تلقى إشارة تفيد بوقع حالة غرق لشاب بشاطئ النخيل غربي المحافظة، وعلى الفور بدأ فى توجيه الدعوة لجميع غواصين الخير بالإسكندرية خاصة المقيمين فى الإسكندرية سرعة التوجه إلى موقع الحادث للمشاركة في عملية البحث عن الجثمان ، وتم انتشال الجثمان بعد ظهوره اليوم عند الحاجز الرابع والخامس من الشاطئ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


 







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