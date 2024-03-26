الصومال يشهد تقدمًا جيدًا في القضاء على مرض السل

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ذكرت الصومال أنها تحرز تقدما كبيرا لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على مرض السل بحلول عام 2030، لكنها دعت إلى مزيد من الاستثمارات للمساعدة في الحفاظ على المكاسب.



وقال مدير برنامج السل الوطني بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية محمد جعفر - وفقًا لموقع أوول أفريكا المتخصص بالشؤون الإفريقية - إن البرنامج تمكن من التغلب على الصدمات المناخية المتكررة وانعدام الأمن وجائحة كوفيد-19 ليُظهر معدل نجاح العلاج بنسبة 87%.



وأضاف أن هناك انخفاضا بنسبة 14% في حالات الإصابة بالسل، قائلًا "على الرغم من أننا نحرز تقدما، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الدعم للحفاظ على المكاسب التي تحققت على مر السنين، خاصة في شكل آلات الاختبار الجزيئي وأنشطة التوعية، حيث أن كليهما حاسم للكشف عن الحالات".