السيطرة على حريق هائل بمصنع للزيوت فى المنوفية دون إصابات بشرية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع للزيوت بالمنطقة الصناعة بالسادات، وتتم الآن أعمال التبريد لمنع اشتعال الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة تفيد نشوب حريق بمصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وعلى الفور سيارات للإطفاء لمحل الحريق فى محاولة للسيطرة علية، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، وتتم الآن أعمال التبريد لمنع إشتعال الحريق ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.