اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق هائل بمصنع للزيوت فى المنوفية دون إصابات بشرية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:16 م
السيطرة على حريق هائل بمصنع للزيوت فى المنوفية دون إصابات بشرية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع للزيوت بالمنطقة الصناعة بالسادات، وتتم الآن أعمال التبريد لمنع اشتعال الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة تفيد نشوب حريق بمصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وعلى الفور سيارات للإطفاء لمحل الحريق فى محاولة للسيطرة علية، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، وتتم الآن أعمال التبريد لمنع إشتعال الحريق ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







المنوفيه

اخبار المنوفية

حريق

مصنع زيوت

مدينة السادات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة