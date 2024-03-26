السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق مع مصر برنامج لتعزيز التعليم البيئي والعلمى

كتبت رباب فتحى

أطلقت سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة اليوم برنامج التعلم والملاحظات العالمية لصالح البيئة (GLOBE) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية فى مدرسة المعادى للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للبنات اليوم. GLOBE

وقالت السفارة فى بيان وزعته عصر اليوم، أن المبادرة الدولية للعلوم والتعليم تهدف إلى تعزيز الوعى البيئى وتعزيز الفهم العلمى لكوكب للأرض وتطوير تعلم الطلاب فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). يربط البرنامج الطلاب والمعلمين والباحثين بمجتمع عالمى متحمس لحماية البيئة.

ستتاح للمشاركين فى GLOBE فى مصر فرصة المشاركة فى المشاريع البحثية المتعلقة بعلوم نظام الأرض، بما فى ذلك تلك التى تقودها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) الأمريكية، واستكشاف مختلف البروتوكولات والحملات ومبادرات البيانات. من خلال جمع وتقديم وتحليل بيانات GLOBE من جميع أنحاء العالم، سيساهم المتعلمون فى فهم أعمق للنظم البيئية لكوكبنا وأنماط المناخ.

وقالت الملحق الثقافى المساعد بالسفارة الأمريكية إنجا ليتفينسكى خلال حفل الإطلاق/ الافتتاح: "نحن متحمسون لجلب برنامج GLOBE إلى مصر وتمكين الطلاب ليصبحوا مشاركين نشطين فى مجال البيئة".

وأضافت: "من خلال GLOBE، نهدف إلى تشجيع البحث العلمى، وتنمية الشعور بالمواطنة العالمية بين المتعلمين من جميع الأعمار.

تبرعت سفارة الولايات المتحدة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، بأدوات جوية لمدرسة المعادى للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للبنات، إلى جانب مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فى السادس من أكتوبر، والعبور والإسكندرية والمنوفية، حتى يتمكن الطلاب من البدء فى مراقبة جودة الهواء وبيانات الغلاف الجوى الأخرى.

وحضرت الدكتورة عزيزة خليفة، منسق GLOBE للحكومة المصرية، واثنين من المعلمين مؤتمر GLOBE الإقليمى فى فبراير 2024 فى عمان، الأردن: وسيقوم المعلمون بتدريب معلمين آخرين فى مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) على المعرفة التى تعلموها.