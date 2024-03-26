موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن بلاده تؤيد إجراء مناقشات شاملة لجميع القضايا فى إطار الحوار مع الولايات المتحدة .

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن احتمالات استئناف الحوار مع واشنطن: " لقد كرر الرئيس بوتين غير مرة أننا منفتحون على الحوار، وأننا نعتبر أنه من الضروري مناقشة جميع المسائل بطريقة شاملة " .

وأضاف: "لا يمكننا إخراج بعض المسائل من سياقها ومن السياق العام، الذي يهيمن الآن على علاقاتنا الثنائية".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "نحن منفتحون على الحوار ولدينا الإرادة السياسية، ولكن نحن نؤيد إجراء مناقشة شاملة لجميع المسائل".

وكان بيسكوف أعلن أمس الاثنين أنه لا توجد اتصالات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حتى في موضوع مكافحة الإرهاب.

من جانب أخر وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) موقف القيادة البريطانية بأنه مناهض ومعاد بشدة لبلاده، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء جديد في ذلك.