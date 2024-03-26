الداعية خالد الجمل: على جمعة تطرق لـ7 قضايا هامة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة.

وتعليقا علي الحلقة الخامسة عشرة من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (هل عمل المرأة حرام؟)

- أحسن فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أن وضح في أول كلامه بأن هذا كلام ليس صحيحا بل إن الناس قد لا يذكرون عن عمل المرأة شىء سوي مثال شجرة الدر .. في حين أن هناك عشرات النساء قد شغلن منصب رئيسية بالدولة منذ الإسلام.

- ووضح فضيلته ان المساواة بين الرجل والمرأة أمر لازم وهذا معلوم بين الفقهاء حيث إن هذه المساواة هي التي أقرها الله تعالي في أصل التكليف والحقوق والواجبات كل حسب طبيعته.

2- سؤال (هل صوت المرأة عورة؟)

- كانت ابسط وأسرع إجابة قالها فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة في برنامجه .. بقوله "لا صوت المرأة ليس بعورة" .. وهذا معلوم حيث إن الصوت لا يكون بطبيعته عورة ولكن ما قد يعمد الإنسان إليه في طريقة كلامه بصوته هو ما قد يوصله للتحريم وهذا للجنسين الرجال والنساء علي حد سواء.

3- سؤال (هل المساواة بين الرجل والمرأة من الإسلام؟)

- أبدع فضيلة الدكتور علي جمعة في إجابته علي هذا السؤال باحترافية شديدة، حيث وضح الفارق ما بين التساوي والمساواة.. فالتساوى يكون في الكم وهذا قد لا يحقق العدالة المطلوبة .. أما المساواة فتكون في الكيف وبهذا تتحقق العدالة.

4- سؤال (لماذا يحرم سفر المرأة بدون محرم؟)

- بين فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة موضحا ومعلما وشارحا لما قد يجهله كثير من الناس .. وهو ان هذا ليس محرما إطلاقا بل كان التحريم يتعلق بأمن المواطن آن ذاك في عصر النزاعات بين جيران دولة المسلمين وخطورة ذلك علي النساء خاصة. فإذا زال السبب زال التحريم .. وأشير هنا إلي أن فضيلته قد وضح ذلك حتي لا يظن ظان أننا نشجع علي سفر البنت الصغيرة وحدها بغير ضابط .. ولكن كما وضح فضيلته إذا خاف ولي البنت عليها من مخاطر أمنية أو أخلاقية أو غيرها في الطريق أو في مكان سفرها .. كان له أن ييسر لها سفرها سواء للدراسة أو للسياحة أو لغيرها بما يحقق صالحها وأمنها علي حد سواء.

5- سؤال (لماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة في الميراث؟)

- قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أن هذا ليس صوابا ... ووضح فضيلته الإجابة بذكره أمثلة للميراث يكون فيها نصيب البنت أكبر من ميراث الرجل علي عكس ما قد يتوهمه بعض الناس .. وذلك ببساطة لأن الذكر مأمور في الإسلام أن ينفق علي كل من في ذمته ورقبته من النساء أو الأطفال لذلك فهذا ما سيعينه علي أداء واجب نفقته هذه.

6- سؤال (لماذا أكثر أهل النار من النساء؟)

- قال فضيلته أن هذا يؤخذ علي محمل الصفات وليس الفطرة .. والمعني هو أن فيما مضي كانت النسوة لا يتعلمون ولا يتثقفون فكانت كل مجالسهن غيبة ونميمة فكانت هذه هي الصورة النمطية للمرأة والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث .. أما في العصر الحديث خرجت المرأة لتتعلم وتتثقف وتقرأ وتتعلم صحيح دين الله فخرجت المرأة عن تلك الصورة النمطية تلك التي ساماها علم الاجتماع نموذج ألف ليلة وليلة كما وضح فضيلته.

7- سؤال ( لماذا لا تصح إمامة المرأة للرجال؟)

- في رأيي أن هذه من أبدع وأمهر الإجابات التي قد يجاب بها عن سؤال كهذا ..فلقد وضح فضيلته أحد الأسباب الهامة من ضمن أسباب وعلل كثيرة قد تمنع المرأة من إمامة المرأة للرجال في الصلاة حيث قال فضيلته أن المرأة أراد الله لها أن يختبرها ويمتحنها في طبيعة تكوينها الخلقية بشئ مخالف لشروط الصلاة وهي الحيض .. فقضي الله ورسوله هذا التحريم حتي اذا داهمها الحيض فجأة تخرج من الصلاة بلا أي مشكلة.