اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الباكستانى: مقتل 4 مسلحين فى عملية أمنية على الحدود مع أفغانستان

الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:23 ص
الجيش الباكستانى: مقتل 4 مسلحين فى عملية أمنية على الحدود مع أفغانستان الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلن الجيش الباكستانى اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة مسلحين فى مداهمة ليلية نفذتها قوات الأمن على مخبأ للمسلحين فى شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وذكر جناح الشؤون الإعلامية بالجيش - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن القوات شنت حملة المداهمة استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود مخبأ للمسلحين في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، وقد عثرت على كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في المخبأ.. مضيفا أن جنديا قتل في تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

وأشار إلى أن الإرهابيين المقتولين كانوا متورطين في العديد من الأنشطة التخريبية ضد قوات الأمن وقتل المدنيين الأبرياء، كما تم العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزتهم.







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