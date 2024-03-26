التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بمصرف فى المراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقا، داخل مصرف مائى صغير أمام المنزل، تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزى، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل عقب سقوطه بمصرف مائى دائرة مركز المراغة وتم إنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ، وئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق طفل بمصرف مائي بمركز المراغة حيث تبين غرق الطفل أحمد ع ا ع 10 سنوات تلميذ ومقيم بذات الناحية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وتم نقلها لمشرحة مستشفي المراغة المركزي وبسؤال والدته م م ع 40 سنة ربة منزل، وعمه محمد ا ع ا 42 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو الطفل المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مصرف مائي صغير مما أدي لغرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية ، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.