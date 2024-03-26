البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة ارتوك جروب بقيمة 149.4 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة ارتوك جروب للاستثمار والتنمية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 149.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة ريلاينس للصناعات الثقيلة بحجم تداول 7031 سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 34.1 مليون سهم بقيمة 163.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 35 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.950 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.78%، والعرب على 7.05%، واستحوذت المؤسسات على 30.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 71.1 ألف جنيه، 89.4 مليون جنيه، 178.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 191.4 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 35425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 7092 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1522 نقطة.