اليوم السابع
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"البنتاجون" ينفي قصف القوات الأمريكية شرق سوريا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:00 م
"البنتاجون" ينفي قصف القوات الأمريكية شرق سوريا البنتاجون
أ ش أ

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، قيام الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية تم فيها قصف شرق سوريا في وقت متأخر من ليلة أمس أو وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أن اتهمت وسائل الإعلام الرسمية السورية والإيرانية واشنطن بشن الهجوم.


وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج للصحافيين، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لم ننفذ غارات جوية في سوريا الليلة الماضية".


وزعمت وسائل إعلام عديدة، اليوم، أن قصفًا أمريكيًا فجرًا أدى إلى مقتل سبعة جنود على الأقل، وعضو في الحرس الثوري الإيراني ومدني واحد.


وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، حيث تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم أكثر من 100 مرة في الأشهر الخمسة الماضية.







البنتاجون

سوريا

قصف القوات الأمريكية شرق سوريا

قصف القوات الأمريكية سوريا




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