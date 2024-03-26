اليوم السابع
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البرلمان الأوروبي وأوكرانيا يبحثان المزيد من المساعدات العسكرية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:00 ص
البرلمان الأوروبي وأوكرانيا يبحثان المزيد من المساعدات العسكرية البرلمان الأوروبى
أحمد علوى

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بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، بالعاصمة كييف، مع وفد من رؤساء لجان البرلمان الأوروبي، تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف.


وشدد أوميروف -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأوكرانية الاثنين- على أهمية المساعدات التي يقدمها البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل الحرب مع روسيا.


من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر إن اللقاء المشترك يرسل رسالة مفادها مواصلة البرلمان الأوروبي دعم أوكرانيا في ظل الحرب الدائرة.


وأضاف مكاليستر أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيواصلون دعم الجيش الأوكراني والمطالبة بتلقي ما يحتاجه لصد العمليات الروسية.







البرلمان الاوروبى

اوكرانيا

مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

اخبار العالم




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