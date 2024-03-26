الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم عمال من قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 30 مواطنا فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأفاد نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان صحفى، بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الجلزون شمال رام الله بينهم عدد من عمال غزة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، طولكرم، نابلس، جنين، وطوباس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير للمنازل، ومصادرة الأموال والأجهزة الإلكترونية.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7800)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.