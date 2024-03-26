الأرصاد تناشد المواطنين عدم الانخداع بارتفاع الحرارة وعدم تخفيف الملابس

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح هامة للمواطنين خلال هذه الأيام، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد، حيث ناشدت المواطنين بضرورة المتابعة اليومية لنشرات هيئة الأرصاد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة وعدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة وأن الأجواء لا زالت مائلة للبرودة وباردة ببعض المناطق وهناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى .

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.