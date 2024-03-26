الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 31

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.