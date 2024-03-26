اعترافات لص المدارس في قنا: سرقت 11 مروحة سقف بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في قنا، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص في سرقة محتويات المدارس بأسلوب الخلع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب واقعة سرقة 11مروحة سقف من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قنا، وبالضغط عليه أرشد عن مكان المسروقات التي كان يحتفظ بها في مكان ناء تمهيدا لبيعها.

وقررت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.