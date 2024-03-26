ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز المسال في الصين لـ13.39دولار

كتبت -مروة الغول

ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسال في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر يناير 2024 إلى 3.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية فبراير 2024 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار 1.63 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 13.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 1.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 13.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 2.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 14.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في تايوان بمقدار 1.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 12.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.