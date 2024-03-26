اتحاد العمال يستنكر العجز الدولى عن إلزام الاحتلال الصهيونى بوقف حرب غزة

كتبت آية دعبس

هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بقيادة جمال القادري الأمين العام، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والذي تأسس يوم 24 مارس 1956.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب في تهنئته إلى القادري، بمناسبة ذكرى التاسيس أن القيادة بإتحاد العمال العرب تمتلك من الوعي والوطنية والقومية العربية والمواقف الثابتة من القضايا العربية ما يؤهلها لقيادة هذا التنظيم النقابي العربي الكبير صاحب المواقف التاريخية في مواجهة كافة التحديات التي تواجة عمال الدول العربية.

وأكد رئيس عمال مصر، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حتى يظل متماسكا بثوابته مناضلا من أجلها خاصة في المرحلة الراهنة التي تستدعي منا جميعا التماسك والترابط لمواجة الانتهاكات التى تواجه أبناء الشعب الفلسطينى.

وأثني رئيس عمال مصر على تمسك الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بقواعد النضال النقابي، تحقيقًا لمطالب وتطلعات العمال العرب من المحيط إلى الخليج، وبما يحقق طموحات الشعب العربي، في تعضيد المقاومة ضد المشروع الصهيوني، و التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه المجازر والتدمير وجميع انواع الانتهاكات في غز ة وباقي المدن الفلسطينية، مستنكراً العجز الدولي الفاضح عن إلزام سلطات الاحتلال لوقف النار وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الأهل في غزة، وكافة المشاريع التي تستهدف وطننا العربي في حرية بلدانه واستقلالها، وتعهده أمام الجماهير في كل مكان أنه رغم الظروف التي يمر بها والتي كانت بسبب استهدافه من قوى مختلفة خارجية وداخلية، ومحاولة النيل منه ومحوه من الوجود، إلا أنه وبتضامن كل احرار العالم سوف يظل متمسكا بشعاره التاريخي قوتنا في وحدتنا.