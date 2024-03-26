إصابة عامل بطلق نارى على يد مزارع بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل يبلغ من العمر 22 سنة بطلق نارى بمشط القدم اليمنى، وذلك على إثر قيام مزارع بالتعدى عليه بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بإصابة عامل بطلق نارى على يد مزارع بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج بسبب خلافات بينهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول المدعو عبد الله ج م ا 22 سنة عامل ومقيم بمركز العسيرات الى مستشفي العسيرات المركزي مصاباً " طلق ناري بمشط القدم اليمني " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال المصاب أتهم المدعو علي ر ح م 27 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة - تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.