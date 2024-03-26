إشارة مرور.. تعرف على خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

كتب عبد الرحمن سيد

استحدثت بوابة المرور الإلكترونية طريقة جديدة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص واشترطت مجموعة من الخطوات التى يجب توافرها ومنها :

- بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى المفعول.



- السداد بكافة أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.



- تقدم الخدمة لمركبات الملاكى أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سى سي.



- وجود شهادة براءة ذمة سارية.



- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.



- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضى على التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.



- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.



- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".



- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).



- لا يتم تقديم الخدمات الآتية: (نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات).



- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلى.



- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقى والوحدات تعمل بالتكامل الإلكترونى مع كافة البنوك على مستوى الجمهورية.