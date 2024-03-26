أهم مؤشرات الأداء لقطاعات وزارة العدل لعام 2023.. فيديو

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أهم مؤشرات الأداء لقطاعات وزارة العدل لعام 2023، وذلك عقب صدور التقرير السنوى للوزارة تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل.

واشتملت أهم مؤشرات الأداء إنجاز القضايا، ورقمنة العدالة، خدمات الشهر العقارى وتمكين المرأة.

وبلغت نسبة الفصل في دعاوى الاسرة المتداولة أمام المحاكم الابتدائية المقيدة عام 2020 وما قبله 10%، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية المتدولة أمام المحاكم الابتدائية والمقيدة عام 2019 وما قبله 99.5% وبلغت جملة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر عام 2023.

وانتهت وزارة العدل من التقرير السنوى لوزارة العدل لعام 2023 والذى يتضمن موجزاً لأهم الإنجازات التى تحققت على مدار عام 2023 في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والمحاكم والجهات المعاونة بهدف تحقيق الغايات والأهداف التي اُنشئت الوزارة من أجلها وتسعى إلى تحقيقها، وذلك في اطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2023 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة ذات الصلة بوزارة العدل.