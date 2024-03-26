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أرقام الخط الساخن لتلقى شكاوى عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة ببنى سويف

الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:00 ص
أرقام الخط الساخن لتلقى شكاوى عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة ببنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى

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خصصت محافظة بنى سويف ، أرقام  خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من عدم التزام  السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة التى تم إقرارها من المحافظة نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت محافظة بنى سويف، أنه تم تخصيص الرقم 114 لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لمحافظة بنى سويف، ورقم الخط الساخن 136 الخاص بإدارة المرور، أو إرسال رسالة على رقم الواتس اب 01063329498.

من جانبه، كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، للتنفيذيين المعنيين بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال لافتات موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرات به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.

 







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