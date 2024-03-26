اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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وزاره النقل

العاصمه الاداريه

التموين

القطار الكهربائى

وزاره الاوقاف

وزيره الهجره



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