أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

النقل توفر أتوبيسات بالمجان لنقل جماهير كأس عاصمة مصر وتمد مواعيد عمل القطار الكهربائى

التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحة بمعارض أهلا رمضان والمجمعات

وزارة النقل تنشر لأول مرة صورا لمحطة مطروح بالقطار الكهربائى السريع

وزارة الأوقاف تنشر أعداد مساجد التهجد والاعتكاف بالمحافظات وضوابطها

وزيرة الهجرة من حفل "إفطار المطرية": مصر علمت العالم المحبة والتسامح

وزير التعليم: تدريس اللغة الفرنسية في المدارس ثمار التعاون بين مصر وفرنسا

وزارة الصحة تكشف قائمة مأكولات يجب على السيدات الحوامل تجنبها

وزارة النقل تكشف حجم التطوير والتحديث في قطارات السكك الحديدية.. فيديو