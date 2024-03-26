أخبار مصر.. ذروة ارتفاع الحرارة الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وتصل ذروتها الخميس بـ 31 درجة على العاصمة وفسائل فلسطينية تنجح في إسقاط طائرات استطلاع إسرائيلية، وأخر مستجدات استعدادات المنتخب الوطنى قبل لقاء كرواتيا اليوم. .

وإلى أهم الأخبار

هيئة الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، أن ارتفاع درجات التى تشهده البلاد خلال هذه الأيام متوقع أن يصل ذروته الأربعاء والخميس .

فصائل فلسطينية تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية فى بيت حانون

أعلنت فصائل فلسطينية، إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك 2" كانت في مهمة استخباراتية في سماء مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

فلكيا.. الأربعاء 10 أبريل غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية).

121.9 مليار دولار إجمالى متحصلات النقد الأجنبى عام 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي " عام 2022/2023".

سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 40 جنيها ليسجل 3070 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مستهل تعاملات اليوم بحوالي 40 جنيها حيث سجل الذهب 3070 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

المنتخب الوطني يواجه كرواتيا الليلة فى نهائي مثير لبطولة كأس عاصمة مصر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة غاية في الأهمية أمام كرواتيا باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

نيللي كريم: موضوع مسلسل فراولة جديد علىَّ ويتناول العلاج بالطاقة والشعوذة

قالت النجمة نيللى كريم لـ"اليوم السابع" إنها تتابع ردود الأفعال على مسلسلها الجديد فراولة الذى يعرض في النصف الثانى من شهر رمضان، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها هي شخصية ثرية ومليئة بالأحداث في إطار تشويقى لايت كوميدى، كما أن فراولة ستكون سيدة قوية لديها الكثير من المخططات في حياتها، وسنرى أن فراولة تتمكن من أن تصبح سيدة مجتمع خلال أحداث المسلسل.