أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.





كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.... وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار القاهرة - الإسكندرية عقب اصطدامه بجرار بالمنوفية

أنقذت العناية الإلهية ركاب القطار رقم 15 القادم من القاهرة إلي الإسكندرية، عندما تلامس معه من الخلف جرار فردي أمام مزلقان عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى رئيس مجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بلاغا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يفيد بتعرض القطار رقم 15 القادم من القاهرة إلي الإسكندرية, بتلامس من الخلف جرار فردى أمام مزلقان عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية، وسار القطار وخلفه الجرار حتي محطة قطار قويسنا.





كولومبيا تهدد إسرائيل بقطع العلاقات حال عدم التزامها بقرار مجلس الأمن

قالت الإذاعة العبرية، إن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، هدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، إذا لم تمتثل تل أبيب لقرار مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

نشب خلاف جديد في الأوساط الإسرائيلية، وتباينت المواقف مع الإدارة الأمريكية، بعد أن اعتمد مجلس الامن الدولي، أمس الإثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت واستخدام حق النقض "الفيتو"، وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بـ مجلس الأمن.

محكمة بريطانية تقضى بتأجيل تسليم جوليان أسانج لأمريكا بتهمة التجسس

قضت محكمة بريطانية، الثلاثاء، بتأجيل تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس، في انتصار جزئي لمؤسس ويكيليكس، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال قاضيان في المحكمة العليا، إنهما سيمنحان أسانج استئنافا جديدا ما لم تقدم السلطات الأمريكية مزيدا من الضمانات بشأن ما سيحدث له. ويعني الحكم أن الملحمة القانونية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن ستستمر، وأوضحت الوكالة أن القضية تم تأجيلها إلى 20 مايو المقبل.

فلكيا.. الأربعاء 10 أبريل غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية).

المنتخب الوطني يواجه كرواتيا الليلة فى نهائي مثير لبطولة كأس عاصمة مصر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة غاية في الأهمية أمام كرواتيا باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.