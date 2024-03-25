7 أخطاء شائعة ترتكبها بعد تناول وجباتك

كتبت إيناس البنا

بعد تناول وجبتك قد تواجه الكثير من المشكلات فى الجهاز الهضمي والشعور بعدم الراحة وذلك بسبب أخطاء قد ترتكبها بعد تناول الطعام، ووفقا لتقرير موقع هيلث سايد، تعرف على الأخطاء الثمانية المميزة التى يقع فيها الكثير منا بعد تناول وجبة كاملة.

تجاهل أهمية الترطيب بعد الوجبة

أحد الأخطاء الشائعة التى يرتكبها الناس هو إهمال أهمية البقاء رطبًا بعد تناول الوجبة، في حين أنه من المفضل تجنب شرب الماء أثناء الوجبات لمنع تخفيف الإنزيمات الهاضمة، إلا أن الترطيب بعد ذلك أمر بالغ الأهمية، ويساعد الماء فى عملية الهضم، كما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية، ويمنع الإمساك، اجعل من عاداتك شرب الماء بعد حوالى 30 دقيقة من تناول الوجبة لدعم جهازك الهضمي.

الانغماس فى قيلولة ما بعد الوجبة

الرغبة فى الحصول على قيلولة بعد تناول الطعام شعور مألوف، وغالبًا ما يُعزى إلى إعادة توجيه تدفق الدم للجهاز الهضمي، ومع ذلك فإن النوم مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم وحرقة المعدة، يوصى بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الاستلقاء للسماح ببدء عملية الهضم، وهذا يضمن قيلولة أكثر راحة ويقلل من خطر الانزعاج.

تناول الفاكهة مباشرة بعد الوجبة

لا شك أن الفواكه صحية، لكن التوقيت مهم عندما يتعلق الأمر باستهلاكها، تناول الفواكه مباشرة بعد الوجبة يمكن أن يعيق عملية الهضم بسبب سرعة هضمها، للحصول على الهضم الأمثل، انتظر لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الوجبة قبل الاستمتاع بالفواكه المفضلة لديك.

النشاط البدني الشاق

فى حين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضروري للصحة العامة، إلا أن ممارسة النشاط البدنى المجهد مباشرة بعد تناول الوجبة ليس من المستحسن، تؤدى التمارين المكثفة إلى تحويل تدفق الدم بعيدًا عن الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى عسر الهضم أو عدم الراحة في المعدة، إذا كنت ترغب فى الحفاظ على نشاطك بعد تناول الوجبة، فاختر المشي الخفيف، والذي يمكن أن يساعد على الهضم وتعزيز الشعور بالرفاهية.

الإفراط فى تناول الكافيين

يرغب العديد من الأشخاص فى تناول فنجان من القهوة أو الشاى بعد تناول الوجبة، لكن الإفراط فى تناول الكافيين يمكن أن يعيق امتصاص العناصر الغذائية، قد يتداخل الكافيين مع قدرة الجسم على امتصاص الحديد والكالسيوم، والمعادن الأساسية الموجودة فى الأطعمة المختلفة، للتخفيف من ذلك، قلل من تناول الكافيين بعد الوجبات وفكر فى اختيار شاى الأعشاب الذى يقدم بديلاً لطيفًا.

التدخين مباشرة بعد تناول الطعام

بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون، فإن إشعال سيجارة بعد تناول الوجبة عادة شائعة، ومع ذلك، يمكن أن يكون للتدخين عواقب وخيمة على عملية الهضم والصحة العامة. يؤدي النيكوتين إلى ارتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، ما يؤدي لارتجاع الحمض وحرقة المعدة، إذا كنت مدخنًا، ففكر فى الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل الانغماس فى سيجارة لتقليل آثارها السلبية.

تخطى تنظيف الأسنان بعد الوجبة

لا تقتصر نظافة الفم على الوقت الذى يسبق الوجبات؛ إنه أمر بالغ الأهمية بعد تناول الطعام أيضًا، إهمال تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الوجبة يمكن أن يساهم في نمو البكتيريا والبلاك والتسوس، احمل معك فرشاة أسنان ومعجون أسنان بحجم مناسب للسفر لإجراء روتين سريع للعناية بالأسنان بعد تناول الوجبة، مما لا يعزز صحة الفم فحسب، بل يعزز أيضًا الصحة العامة.