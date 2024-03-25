25 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا عاصفة شديدة ضربت جنوب شرقى البرازيل

برازيليا (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة شديدة ضربت جنوب شرقى البرازيل نهاية الأسبوع الماضى إلى 25 شخصا على الأقل.

ذكرت ذلك النبأ قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين.

وأعلنت البرازيل أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى هطلت في البرازيل خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى ما لا يقل عن 23 شخصا في ولايتى "ريو دي جانيرو" و "إسبيريتو سانتو" جنوب شرقى البلاد.

وقالت حكومة ولاية إسبيريتو سانتو، إن من بين الضحايا 15 شخصا لقوا مصرعهم الأحد، بينما هناك 5 آلاف شخص تقريبا خارج منازلهم بسبب تضررهم من الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ يومين.

وكانت فرق الإنقاذ في الولايتين قد اضطرت لوقف عملهم الجمعة بسبب مخاطر حدوث انهيارات أرضية جديدة.