وكيل صحة كفر الشيخ يناقش خطة العمل وسبل تقديم الخدمات للفلسطينيين.. تفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مع مديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات خطة العمل بالمديرية خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية، طالب بتكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لمتابعة أداء المستشفيات على أرض الواقع.

كما ناقش سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وطلب إعداد بيان بالأماكن التي يمكن توافرها لاستقبال حالات أخرى من الأخوة الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مع مديري الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات، «أونلاين» عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتطبيق الزووم ، بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية،ومساعد وكيل الوزارة، ومدير إدارة الطب العلاجي، ومدير الرعاية الاساسية ومدير الطب الوقائي وإدارة المستشفيات بالمديرية.

وناقش شقوير، خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضي، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

أكد وكيل الوزارة على أهمية إعداد برنامج عمل من خلال كافة مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي، وتستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أرض الواقع ، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين مع متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشكل يومي، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.