وفاة الكاتب الصحفى محمد القصبى مدير تحرير الأخبار المسائى بعد صراع مع المرض

وكالات

توفى الكاتب الصحفى محمد القصبى مدير تحرير جريدة الأخبار المسائى عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، ويقيم واجب عزاء المغفور له بإذن الله تعالى بمسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس قاعة الروضة غدا الثلاثاء الموافق 26 مارس بعد صلاة العشاء، وقد شيعت الجنازة بقريته المعصرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية اول امس السبت.

بدأ الكاتب الصحفي محمد القصبى مسيرته المهنية عقب تخرجه فى الدفعة الأولى من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1975 بالعمل في جريدة الطلبة بمؤسسة دار التعاون عام 1977، والتحق بعدها بالعمل فى مجلة الأسرة بسلطنة عمان على مدى 20 عاما أشرف خلالها علي العديد من الاصدارات الصحفية العمانية.

وصدر له العديد من الروايات الأدبية تخطت 16 رواية أشهرها "عرافة السيدة الأولى"، و"ما لم تقوله النساء"، وأحلام الموتى، والسيدة، فضلا عن رصيد كبير من المقالات فى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، أهمها موقع "الأخبار المسائى"، كما شغل منصب سكرتير نادي القصة باتحاد الكتاب لعدة دورات وتولى رئاسة تحرير مجلة نادى القصة.