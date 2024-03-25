وزير خارجية الأردن يدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار على قطاع غزة

عمان (أ ش أ)

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولى بإقرار وقف الحرب على قطاع غزة فورا .. قائلا : "يجب وقف هذه الحرب غير المبررة والعدوانية بحق الإنسانية".

وأضاف الصفدي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم ، "إنه لا يوجد مبرر لاستمرار الحرب على غزة وحرمان الفلسطينيين من الحياة"..مؤكدا أن إسرائيل انتهكت كل صور القانون الدولي والإنساني.

وأشاد وزير خارجية الأردن بموقف الأمين العام للأمم المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة..مؤكدا أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة دائما من أجل وقف الحرب على غزة.

ونبه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى أن قطاع غزة بحكم ما تقوم به إسرائيل من جرائم وحرب إبادة ، أصبح مقبرة للأطفال .. واصفا الأوضاع في قطاع غزة بأنها "كارثية".

وقال الصفدي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم ، "مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر إضافة إلى منع المجازر في رفح جنوبي غزة".

وأضاف :"يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مصصمة بالذهاب إلى رفح حينها سيصبح الوضع أكثر كارثية وخطورة "..لافتا إلى أن العالم متفق على أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

وشدد الصفدي على ضرورة استمرار الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).. مؤكدا أن ما قامت به من عمل مهم للغاية في تلبية احتياجات اللاجئين..مشددا على أنه لا يمكن استبدال الأونروا ولا يمكن تعويض عملها..معربا عن سعادته لعودة تمويل الوكالة من عدة دول.

ووصف وزير خارجية الأردن الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية..مؤكدا أن إسرائيل وحكومتها تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وقال الصفدي : إن الأردن مستمر في العمل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع .. مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن الذي يعمل من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد وزير خارجية الأردن بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الأردن والأمم المتحدة وخصوصا فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الأردن .. مؤكدا أن الأردن يواصل تقديم المساعدات والدعم لكافة اللاجئين على أرضه.