اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الأمريكى: نتطلع إلى تعميق الشراكات مع اليونان

الإثنين، 25 مارس 2024 09:09 ص
وزير الخارجية الأمريكى: نتطلع إلى تعميق الشراكات مع اليونان بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق الشراكات والصداقات مع اليونان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد استقلال اليونان-: "نقدر شراكة اليونان في قضايا مثل تغير المناخ وقيادتها لاستضافة مؤتمر محيطنا هذا العام" مشيدا بدعم اليونان المستمر للسيادة الأوكرانية والمساعدات الإنسانية إلى غزة والمشاركة في عمليات حارس الازدهار".. مضيفا: "نتطلع إلى عام آخر من التحديات والفرص، يسعدني أن شراكتنا أقوى من أي وقت مضى".

وتابع بلينكن قائلا: "إن الولايات المتحدة واليونان تستفيدان من العلاقات العميقة والدائمة بين شعبينا، بما في ذلك الالتزام العميق بالديمقراطية والابتكار" مضيفا:"اليونان تعد بمثابة مصدر إلهام للمبادئ التي نعتز بها ونعتمد عليها في التصدي للتحديات العالمية الراهنة باعتبارها مهد الديمقراطية".

وأشار إلى أنه على الحدود الجنوبية الشرقية لأوروبا، عملت اليونان -الشريكة الثنائية وحليفة الناتو- كمؤيد مبدئي للسلام والازدهار، وعلاوة على ذلك، مضيفا "نتشاطر رؤية مشتركة للتعاون السلمي والمستدام والشفاف في الفضاء بموجب اتفاقيات أرتميس".

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب اليونان واليونانيين في جميع أنحاء العالم بينما تحتفلون بالذكرى الـ 203 لتأسيس الجمهورية الهيلينية".







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