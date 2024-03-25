اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة خارجية ألمانيا: مصر تلعب دورا بالغ الأهمية فى إنفاذ المساعدات لغزة

الإثنين، 25 مارس 2024 07:14 م
وزيرة خارجية ألمانيا: مصر تلعب دورا بالغ الأهمية فى إنفاذ المساعدات لغزة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك
أ ش أ

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أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أن مصر تلعب دورا بالغ الأهمية لاسيما في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، لأن الجزء الأكبر من المواد الغذائية التي تصل إلى غزة تأتي عبر معبر رفح الحدودي بينما المعابر الحدودية الاسرائيلية الأخرى لا تفتحها إسرائيل أو تفتحها بشكل محدود .

جاء ذلك في تصريح لها خلال زيارتها الحالية للقاهرة حيث أجرت مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية.

وشددت على الحاجة إلى فتح الطريق البري وتقوم مصر بتقديم دعمًا كبيرًا في ذلك وأيضًا في رعاية الجرحى، وفي الوقت نفسه، يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا حتى يكون هناك هدنا انسانية الآن، وفي نهاية المطاف نصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وتنتهي معاناة الآلاف من الناس .







مصر

الدور المصري

قطاع غزة

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أنالينا بيربوك




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