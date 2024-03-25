وزارة العمل: الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية تحميك من مخاطر الحريق

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة العمل، حملة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بعنوان "اعرف واحمي نفسك"، وذلك لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العمال والمواطنين، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين.

وتنشر الوزارة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بشكل دورى نصائح خاصة بالسلامة والصحة المهنية، حيث قالت: إن عدم استخدام الوصلات الكهربائية التالفة وغير الملائمة، وتجنب التحميل الزائد للمعدات والأجهزة الكهربائية مع الصيانة الدورية يحميك من مخاطر الحريق.

وتأتى الحملة في إطار توجيه حسن شحاتة وزير العمل، بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعن المخاطر في بيئة العمل.



