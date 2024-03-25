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وحدة المدارس المصرية اليابانية تحدد مواعيد انطلاق امتحانات شهر مارس

الإثنين، 25 مارس 2024 07:00 ص
وحدة المدارس المصرية اليابانية تحدد مواعيد انطلاق امتحانات شهر مارس وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية
محمود طه حسين

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حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية، الرابع والخامس والسادس، موضحة أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد المقبل 31 مارس الجارى، وحتي يوم الإثنين 8 إبريل 2024.

جدول امتحانات شهر مارس 2024

وأوضحت  المدارس المصرية اليابانية علي صفحتها الشخصية موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية وهي:-

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 1 إبريل 2024: امتحان مادة science.

- يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 3 إبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الخميس 4 إبريل 2024: امتحان مادة ict والمهارات .

- يوم الأحد 7 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect plus.

- يوم الأثنين 8 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect.

 







وزارة التربية والتعليم

امتحانات شهر مارس 2024

اخبار مصر

جدول امتحان شهر مارس بالمدارس المصرية اليابانية



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