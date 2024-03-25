هل الأكل في وقت متأخر يؤدي إلى زيادة الوزن

كتبت إيناس البنا

هل أنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول العشاء مبكرًا بسبب التزامات العمل ويشعرون بالقلق إذا كان تناول الطعام في وقت متأخر قد يؤدي إلى زيادة الوزن؟ لكن في النهاية السعرات الحرارية هي سعرات حرارية، بغض النظر عن وقت تناولها، وما يسبب زيادة الوزن هو ببساطة تناول سعرات حرارية أكثر مما يمكنك حرقه. هذا ما يسميه العديد من الخبراء نظرية السعرات الحرارية الداخلة/السعرات الحرارية الخارجة للتحكم في الوزن. لذا، راقب ماذا ومقدار ما تأكله.

أحد الارتباطات بين تناول الطعام في وقت متأخر وزيادة الوزن وفقا لموقع انديا اكسبريس هو ميل الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل إلى الانغماس في الطعام وينتهي بهم الأمر بالحصول على المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

تناول الطعام ليلاً قد يؤدي إلى زيادة الوزن فقط إذا تناولت سعرات حرارية إضافية. تذكر أن السعرات الحرارية الزائدة التي يتم استهلاكها في وقت متأخر من اليوم تتعارض مع إيقاع النوم والأكل والاستيقاظ. يتباطأ معدل الأيض الأساسي لديك في النصف الأخير من اليوم.

وهذا يعني أن جسمك يمكن أن يحرق كمية أقل من الدهون، مع أخذ ذلك في الاعتبار، ركز على التحكم في الأجزاء والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالبروتين. إذا كان ما تأكله يقع ضمن السعرات الحرارية اليومية الموصى بها ويوازنه ممارسة الرياضة والنوم الجيد خلال بقية اليوم، فقد لا يكون هناك زيادة في الوزن.

أثناء تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، غالبًا ما يتخذ الناس خيارات غذائية سيئة مع الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل رقائق البطاطس والصودا والآيس كريم. تعد تقلبات/اضطرابات المزاج أحد أسباب الإفراط في الانغماس في الليل بسبب التوتر أو القلق أو الملل أو الحزن. تعتبر التغيرات في الهرمونات أيضًا عاملاً إضافيًا لقلة النوم. لذلك يجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار أثناء التخطيط لوجبتك.

أظهرت الأبحاث أن الكربوهيدرات التي يتم تناولها في المساء تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل أكبر من تلك التي يتم تناولها في وقت سابق من اليوم. وذلك لأن هرمون النوم الميلاتونين يعيق إفراز هرمون الأنسولين الذي ينظم الجلوكوز في الدم. تجنب الكربوهيدرات في الوجبات المتأخرة. تناولها في أكبر وجباتك في الأجزاء الأولى من اليوم. اجعل الوجبة المتأخرة صغيرة جدًا للتأكد من أنك لا تنام جائعًا.