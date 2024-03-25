نفحات رمضان.. صلاة التروايح من مسجد سيدى أحمد الفولى بالمنيا.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من مسجد سيدى أحمد الفولى بمدينة المنيا، لصلاة التراويح بإمامة الشيخ رائد يحيى إمام وخطيب المسجد وحضور الشيخ محمد حسنين وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، حيث امتلأ المسجد بالمصلين من مختلف الأعمار السنية، والذين توافدوا على المسجد قبل أذان العشاء.

وكانت مديرية الأوقاف أعلنت فى بداية شهر رمضان الكريم، عن تنظيم ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات في المساجد وجميع المؤسسات والهيئات ومراكز الشباب ، بالاستعانة بكبار علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة، فضلاً عن متابعة المساجد وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لساحات الصلاة وصلاة التراويح.

وأعلنت أيضا المديرية، عن تخصيص 523 ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل و194 مسجدا للتهجد و255 مسجدا للاعتكاف.

