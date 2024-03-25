موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

الإسكندرية أسماء على بدر

موعد أذان المغرب فى الإسكندرية اليوم الإثنين الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كبير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان المغرب فى الإسكندرية اليوم الاثنين 25-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الإسكندرية اليوم 25-3-2024 الساعة 6:15 م حسب مواقيت الصلاة فى محافظة اسكندرية ، وحسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وكانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع انحاء المحافظة ، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل اكثر من 5 الاف مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ). ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة". والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.