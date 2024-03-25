معبر رفح أبوابه مفتوحة.. استقبال مرضى ومسافرين وإدخال شاحنات مساعدات

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم الاثنين عبور شاحنات تنقل مساعدات لغزة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، ووصول مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن إجمالي حركة عبور الأفراد انه جاري استقبال 40 مصابا وجريحا ومرافقيهم، كما يجري استقبال مصريين من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و نحو 300 مسافرا من غزة، واعداد من طلبة يدرسون خارج غزة، وسبق أمس وتم دخول 27 مصاب من مرضى الأورام و 74 مرافقا للحالات.

وسجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة انه يجري ادخال نحو 190 شاحنة مساعدات من الجانب المصري للفلسطيني .

وتواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات لغزة بمطار العريش، وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى حتى اليوم 709 طائرة بينها 573 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 136 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين،