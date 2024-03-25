اليوم السابع
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مطرانية الأقباط الأرثوذكس تنعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم

الإثنين، 25 مارس 2024 10:15 م
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تنعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم النعى
الفيوم - رباب الجالى

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نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، والآباء الكهنة، والرهبان، والشمامسة، والمكرسات، والخدام، والخادمات، والجمعيات القبطية، والشعب القبطي بمحافظة الفيوم، وفاة ليلى طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

وأوضحت المطرانية، في بيانها، مساء اليوم، أن الراحلة كانت رائدة العمل الخيري والاجتماعي بالمحافظة، ذاكرين لها بكل التقدير، والعرفان تفانيها وعطائها الدائم في خدمة الوطن، والمرأة المصرية طوال مسيرة حياتها.

وقدموا العزاء والمشاركة القلبية، لأسرتها الكريمة، والعاملين معها، ومحبيها، داعين الله أن يشملها بجزيل رحمته، ويكافئها خيرًا عن مجهوداتها في خدمة الجميع .

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النعى

 







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