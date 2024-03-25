اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

الإثنين، 25 مارس 2024 10:45 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية حادث موتوسيكل
الشرقية فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل آخر بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس - أنشاص الرمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: "يوسف عبدالرحمن" 15 عاما، مقيم بمركز بلبيس، مصابا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وعبدالرحمن السيد" 21 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس - أنشاص الرمل بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

 







الشرقية

بلبيس

حادث تصادم

محافظة الشرقية




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