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مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى شبرا

الإثنين، 25 مارس 2024 11:22 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى شبرا سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة في منطقة شبرا، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة لتوضع تحت تصرفالنيابة المختصة.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وانتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







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