محافظ كفر الشيخ: كسح مياه الأمطار وجاهزية المعدات لمجابهة تغيرات المناخ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع مياه الأمطار من الشوارع، والتي هطلت أمس، إضافة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط الأمطار وتقلبات الطقس بتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمراجعة جاهزية المعدات وسيارات الإغاثة وكسح المياه لمجابهة التغيرات المناخية مع استمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصة بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، موجها باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فورا ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار والتواصل الميدانى مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتلقي الإخطارات من المراكز والمدن لتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضى والمحمول.

وشددّ محافظ كفرالشيخ، على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين، كما شدد على التأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



استمرار رفع مياه الامطار



جانب من رفع مياه الامطار



رفع مياه الامطار بشوارع كفر الشيخ