محافظ الإسكندرية يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير شارع النبى دانيال

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير شارع النبي دانيال للاطمئنان على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى والثانية لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 750 مترا، باعتباره من أقدم شوارع المحافظة بتكلفة تقدر ب 103 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق بين المركز الهندسي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومكتب أجاب الاستشاري التصميمي للمشروع، ومحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، وعزة سعد رئيس الجهاز الإشرافي للمحافظة المفوض لإدارة موقع مشروعي ميدان محطة مصر والنبي دانيال، واستشاري المشروع عن المركز الهندسي لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية الدكتور زياد الصياد والدكتور وليد عبد العظيم والدكتور وائل بخيت والمهندسة نيفين النحاس مدير المكتب الفني الهندسي لشئون المحافظ.

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أن المرحلة الأولى تضمنت أعمال التطوير بداية من شارع الشهداء مع ميدان محطة مصر حتى شارع فؤاد بطول 300 متر مع إعادة ترميم ودهان الواجهات الخاصة ب 16 عمارة مع مراعاة المباني التراثية مع عمل أنظمة إضاءة للواجهات، فضلًا عن عمل نموذج موحد لكافة المحالّ الموجودة بالشارع مع مراعاة توحيد اللافتات الإعلانية للمحال طبقًا للنسق الحضاري مع استخدام خط الإسكندرية، بالإضافة إلى دهان وعمل واجهات (جى ار سى) لأسوار إدارة الإشارة والمعهد الديني والمركز الثقافي الفرنسي مع إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية (الصهريج)، فضلاً عن إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدي عبد الرازق وبوابة مسجد النبي دانيال مع مراعاة إقامة سوق للكتب بما يتناسب مع الهوية البصرية للمكان وتغيير الأرصفة وتشطيبات الأرضية ليتحول الشارع إلى ممشى تراثي مع مراعاة الإضاءات الجانبية للشارع بأعمدة إضاءة ديكورية وإضاءات على العمائر لإبراز الزخارف المعمارية وذلك بعد رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق.

وخلال الجولة؛ قدم المحافظ الشكر لجميع الجهات التنفيذية القائمة على هذا المشروع، موجهًا بضرورة الحفاظ على مكتسبات مشروع تطوير شارع النبي دانيال، ومنع تواجد أي إشغالات أو تعديات في الشارع، لافتًا إلى أن هذا الشارع سيكون بمثابة شارع الثقافة والعلم ومقصدًا سياحيًا لجميع زائري الإسكندرية.

وأضاف المحافظ؛ أن هناك تكاملًا بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني وذلك لإعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وقال الشريف؛ إن الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع مع الالتزام بكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها.



